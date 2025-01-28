Stopp normalisering av narkotika

De fleste bruker ikke narkotika – men bruken av cannabis og kokain øker. Vi trenger en ruspolitikk som forebygger og beskytter – ikke normaliserer.

Nå formes ruspolitikken for neste stortingsperiode og vårt budskap til politikerne er klart:

Vi ønsker et fortsatt forbud mot narkotika fordi

Signer oppropet her! Jeg ønsker et fortsatt forbud mot narkotika. Vi trenger en ruspolitikk som forebygger og beskytter – ikke normaliserer. Fornavn Etternavn Mobilnummer Postnummer (Påkrevd) Jeg godtar at dere bruker informasjonen i tråd med personvernerklæringen

Derfor er et forbud mot narkotika viktig Tenk deg at du er ungdom og er på en fest der noen tilbyr deg cannabis. Kanskje du er nysgjerrig, kanskje du føler på et press – men så har du en enkel grunn til å si nei: «Nei takk, jeg står over siden det er ulovlig.» Det gjør det lettere å velge bort noe som kan få konsekvenser. Les mer

De som sliter med rusproblemer må få riktig hjelp

Dersom ungdommer som står i fare for å få alvorlige rusproblemer skal få hjelp, må bruken avdekkes. Selv om eksperimentering ofte kan være et engangstilfelle vet vi at noen vil gå videre til mer jevnlig bruk. Og sterkere normalisering fører også til økt forbruk. Les mer

Forebygging først! Forebygging er effektivt, humant og billig. Det er bedre å forebygge blant unge enn å reparere voksne. La oss gjøre mer av det vi vet virker. Les mer

Aktuelt

En ruspolitikk som virker: Hvordan forebygger vi best for å redusere bruk? Under et engasjert debattmøte i Trondheim sto forebygging i sentrum da fagpersoner og politikere møttes for å diskutere en ruspolitikk som faktisk virker. Dagen hadde allerede fått et historisk bakteppe: Samme morgen ble regjeringen og deler av opposisjonen enige om «del 2» av rusreformen – et kompromiss der narkotika fortsatt skal være forbudt, men der reaksjoner for mindre brudd skal bli mildere og mer differensierte. Samfunnssikkerheten på spill: Arbeiderpartiets ruskompromiss kan få alvorlige følger Dette innlegget var først publisert hos Politiforum 6. juni 2025 Debatten om hvordan samfunnet skal forebygge og møte narkotikabruk har pågått i mange år. I 2021 holdt Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre en sterk tale om viktigheten av å beskytte ungdom, samfunnet og personer med rusmiddelavhengighet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet stoppet da et forslag om […] Er det Olas problem eller et samfunnsproblem? Den 26. mars 2022 fikk moren, Ebba Birgitte Broager Thorsen, en beskjed ingen forelder ønsker seg. Presten stod på døren og fortalte at hennes eldste sønn var funnet død i Akerselva. Obduksjonen viste at han var påvirket av hasj og fleinsopp. Foreldrene, Ebba Birgitte og Rune Erling Pedersen, delte sønnens historie på et debattmøte i […]

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